Новая афера интернет-мошенников: 8 тысяч от президента положены каждому

18:59 14 декабря Киев, Украина

Только с начала текущего месяца жертвами интернет-мошенников стали более 100 доверчивых граждан Украины.



Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8000 гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый", - сказано в сообщении.

Далее заинтересовавшимся получением выплаты предлагают ввести номер своей банковской карты, а после - заплатить за "помощь юриста" в оформлении заявки, получении электронной подписи, и так далее.

"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - отметили в полиции.

Киберполицейские советуют получать информацию о выплатах только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать конфиденциальную информацию о себе посторонним, а если это все же случилось - немедленно заблокировать карту.