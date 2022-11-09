Ночью враг ударил иранскими беспилотниками по Днепру, есть пострадавшие

Этой ночью российские оккупанты массированно атаковали область иранскими дронами. Пять барражирующих боеприпасов уничтожены силами ПВО, но были и попадания.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
В результате удара возник сильный пожар, который распространился на площадь 3 000 квадратных метров. Разрушены склады предприятия.
Никопольский район подвергся обстрелам из РСЗО Град и тяжелой артиллерии. Под огнем находились две общины - Мировская и Марганецкая, обошлось без жертв.
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