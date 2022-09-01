Ночью враг атаковал три района Днепропетровской области

Ночью 30 августа российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. Никопольский район подвергся атакам из Градов и тяжелой артиллерии. По Криворожскому и Днепровскому враг бил ракетами.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По Никопольскому району враг бил из Градов и тяжелой артиллерии.
По Никопольскому району враг бил из Градов и тяжелой артиллерии.
В Красногригорьевской общине россияне попали в жилой массив.
По Криворожскому и Днепровскому районам нанесены ракетные удары, масштабы разрушений выясняются.
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