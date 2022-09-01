Ночью враг атаковал три района Днепропетровской области

09:15 30 августа Киев, Украина

Ночью 30 августа российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. Никопольский район подвергся атакам из Градов и тяжелой артиллерии. По Криворожскому и Днепровскому враг бил ракетами.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



По Никопольскому району враг бил из Градов и тяжелой артиллерии.

"В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Другую чинят. Сейчас без света до 500 семей", - уточнил губернатор.

В Красногригорьевской общине россияне попали в жилой массив.

"В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти повреждены. Задело электросети и газопровод", - отметил Резниченко.

По Криворожскому и Днепровскому районам нанесены ракетные удары, масштабы разрушений выясняются.