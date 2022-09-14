Ночью войска рф обстреляли Николаев и Днепропетровскую область

10:02 14 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В течение ночи войска рф трижды обстреливали Никопольский район, выпустив 75 снарядов. Также россияне совершили массированный обстрел Николаева , в результате этого погибли два человека, еще трое получили ранения.Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По словам Кима, обстрел Николаева произошел примерно в 1:10 по установке С-300. Повреждены учебные заведения, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности были попадания около 9-ти и 5-этажек.



Также в результате попадания по территории предприятия возник пожар на производственном предприятии и загорелся автомобиль. Предварительно, кроме двух погибших, есть трое раненых. Еще троим людям оказали помощь на месте.

“На Никопольщине снова было горячо от российских снарядов… Враг обстрелял район трижды за ночь. Наносил удары по Никопольскому и Марганецкому общинам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших”, – отметил Резниченко.

По его словам, сам Никополь россияне атаковали дважды. В городе повреждены до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.



В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.



Напомним, что согласно статистике Минобороны, 70% обстрелов враг наносит по мирным целям. Из общей численности ударов россиян только 30% приходятся на военные объекты, остальные 70% сознательно наносятся по мирным городам.