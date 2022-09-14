Ночью войска рф обстреляли Николаев и Днепропетровскую область

В течение ночи войска рф трижды обстреливали Никопольский район, выпустив 75 снарядов. Также россияне совершили массированный обстрел Николаева, в результате этого погибли два человека, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По словам Кима, обстрел Николаева произошел примерно в 1:10 по установке С-300. Повреждены учебные заведения, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности были попадания около 9-ти и 5-этажек.
Также в результате попадания по территории предприятия возник пожар на производственном предприятии и загорелся автомобиль. Предварительно, кроме двух погибших, есть трое раненых. Еще троим людям оказали помощь на месте.
Также в результате попадания по территории предприятия возник пожар на производственном предприятии и загорелся автомобиль. Предварительно, кроме двух погибших, есть трое раненых. Еще троим людям оказали помощь на месте.
По его словам, сам Никополь россияне атаковали дважды. В городе повреждены до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.
В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.
Напомним, что согласно статистике Минобороны, 70% обстрелов враг наносит по мирным целям. Из общей численности ударов россиян только 30% приходятся на военные объекты, остальные 70% сознательно наносятся по мирным городам.
В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы.
Напомним, что согласно статистике Минобороны, 70% обстрелов враг наносит по мирным целям. Из общей численности ударов россиян только 30% приходятся на военные объекты, остальные 70% сознательно наносятся по мирным городам.
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