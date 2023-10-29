Ночью тактическая авиация рф массированно бомбила Херсонщину - Гуменюк

08:46 29 октября Киев, Украина

Как сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, в ночь на на воскресенье, 29 октября, на правобережную Херсонщину было сброшено 32 управляемые авиабомбы.

По ее словам, враг активно использовал тактическую авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы, под обстрел попал правый берег вдоль воды, есть пострадавшие.

Гуменюк добавила, что россияне направили беспилотники, максимально пытаясь обойти систему ПВО.

"Как правило, такие малые партии беспилотников запускают, чтобы узнать, где готовы по ним работать", - отметила она.

Два дрона в Николаевской области были уничтожены.

Напомним, сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены.

А за прошедшие сутки были уничтожены три крылатые ракеты наземного базирования Искандер-К.