Ночью россияне обстреляли жилой дом в Харькове, есть жертвы

Ночью 12 сентября россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, попали в жилой дом. В результате вражеских обстрелов по меньшей мере один человек погиб, двое получили травмы.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Также Терехов отметил, что водоснабжение в Харькове ночью было возобновлено, сейчас происходит наполнение системы.
Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Ранее, около 20:00, оккупанты ударили двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова, что играет важную роль в обеспечении электроснабжения в регионе. Возник пожар в оборудовании объекта и в административном здании, которое к тому же испытало сильные разрушения. Погибли два работника.
Напомним, что вчера вечером российские ракеты поразили объекты критической инфраструктуры в ряде областей. По меньшей мере, в пяти регионах есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением. В частности, после удара по инфраструктурному объекту Харькова во многих районах пропали свет и вода.
Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Ранее, около 20:00, оккупанты ударили двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова, что играет важную роль в обеспечении электроснабжения в регионе. Возник пожар в оборудовании объекта и в административном здании, которое к тому же испытало сильные разрушения. Погибли два работника.
Напомним, что вчера вечером российские ракеты поразили объекты критической инфраструктуры в ряде областей. По меньшей мере, в пяти регионах есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением. В частности, после удара по инфраструктурному объекту Харькова во многих районах пропали свет и вода.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии