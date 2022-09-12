Ночью россияне обстреляли жилой дом в Харькове, есть жертвы

09:57 12 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Ночью 12 сентября россияне обстреляли Новобаварский район Харькова , попали в жилой дом. В результате вражеских обстрелов по меньшей мере один человек погиб, двое получили травмы.Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен", – написал он.

Также Терехов отметил, что водоснабжение в Харькове ночью было возобновлено, сейчас происходит наполнение системы.



Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.



Ранее, около 20:00, оккупанты ударили двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Холодногорском районе Харькова, что играет важную роль в обеспечении электроснабжения в регионе. Возник пожар в оборудовании объекта и в административном здании, которое к тому же испытало сильные разрушения. Погибли два работника.



Напомним, что вчера вечером российские ракеты поразили объекты критической инфраструктуры в ряде областей. По меньшей мере, в пяти регионах есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением. В частности, после удара по инфраструктурному объекту Харькова во многих районах пропали свет и вода.