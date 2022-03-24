Ночью российские оккупанты подвергли ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам Луганщину

08:08 24 марта Киев, Украина

Ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам подвергли россияне Луганщину ночью, четыре человека погибли, двое из них - дети.

За сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



От обстрелов пострадали жители Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

"Очень трудная ситуация в Рубежном, где продолжаются городские бои. По подтвержденной информации, у нас четыре погибших, двое из которых дети, и шесть раненых. У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.

Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше.



В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах.