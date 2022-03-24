Ночью российские оккупанты подвергли ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам Луганщину

Ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам подвергли россияне Луганщину ночью, четыре человека погибли, двое из них - дети.
За сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
От обстрелов пострадали жители Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.
Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше.
В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах.
В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах.
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