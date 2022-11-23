Ночью рашисты обстреляли родильное отделение вольнянской больницы, погиб младенец
10:00 23 ноября Киев, Украина
В ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области, в результате ракетного удара российских оккупантов на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. Погиб младенец 2022 года рождения, и пострадали два врача.
Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Двух врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто. Это НЕ страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка.
Мы никогда вас не простим. Мир никогда вас не простит. Вы когда-нибудь оправитесь от пропаганды, которой вам промыли мозги, но будет уже поздно. Жизнь детей, которых вы убили, уже никто не вернет", - подчеркивает Ляшко.
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