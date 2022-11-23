Ночью рашисты обстреляли родильное отделение вольнянской больницы, погиб младенец

10:00 23 ноября Киев, Украина

В ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области, в результате ракетного удара российских оккупантов на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. Погиб младенец 2022 года рождения, и пострадали два врача.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко.