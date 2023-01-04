Ночью рашисты атаковали окрестности Запорожья, попав в гражданскую инфраструктуру

3 января, в 22:48, российские военные обстреляли окрестности Запорожья ракетами С-300. В результате атаки на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, два человека получили ранения.
Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Утром 4 января он сообщил, что стало известно о еще одном пострадавшем человеке. Ее жизни ничего не угрожает, женщина получила легкие ранения.
В заключение он призвал жителей города сохранять спокойствие и бдительность.
По предварительной информации, в результате ночного "прилета" в одном из районов города повреждены восемь многоэтажных домов. В них вылетели окна и разрушены балконы.
Кроме того, пострадало здание детского сада. Там тоже выбиты стекла и частично повреждена крыша.
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