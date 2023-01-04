Ночью рашисты атаковали окрестности Запорожья, попав в гражданскую инфраструктуру

10:30 04 января Киев, Украина





Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев. 3 января, в 22:48, российские военные обстреляли окрестности Запорожья ракетами С-300 В результате атаки на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, два человека получили ранения.Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух и секретарь горсовета Анатолий Куртев.

“россияне снова обстреляли окрестности Запорожья. В результате вражеской атаки на одном из предприятий возник пожар. К сожалению, есть пострадавший человек, получивший осколочное ранение. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели окна”, – написал Куртев сразу после атаки.

Утром 4 января он сообщил, что стало известно о еще одном пострадавшем человеке. Ее жизни ничего не угрожает, женщина получила легкие ранения.

“В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали. Пострадали также рядом расположенные жилые дома. На месте работают спасательные и коммунальные службы города", – добавил Старух.

В заключение он призвал жителей города сохранять спокойствие и бдительность.



По предварительной информации, в результате ночного "прилета" в одном из районов города повреждены восемь многоэтажных домов. В них вылетели окна и разрушены балконы.



Кроме того, пострадало здание детского сада. Там тоже выбиты стекла и частично повреждена крыша.