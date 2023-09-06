Ночью пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов - Укрзализныця

По данным статистики случаи схода поездов с рельс не редки. Утром 4 сентября пресс-служба Укрзализныци сообщила об одной из подобных ситуаций. Как говорится в сообщении, в связи с внештатной ситуацией на железной дороге в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр.
Отмечается, что для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия.
По данным местных Telegram-каналов, ночью пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов в селе Жеребково Одесской области. Он якобы задел последним вагоном грузовой поезд, тоже сошедший с рельсов.
Пострадавших нет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии