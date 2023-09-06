Ночью пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов - Укрзализныця

09:58 04 сентября Киев, Украина

По данным статистики случаи схода поездов с рельс не редки. Утром 4 сентября пресс-служба Укрзализныци сообщила об одной из подобных ситуаций. Как говорится в сообщении, в связи с внештатной ситуацией на железной дороге в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр.

"Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания. Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия.

По данным местных Telegram-каналов, ночью пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов в селе Жеребково Одесской области. Он якобы задел последним вагоном грузовой поезд, тоже сошедший с рельсов.

Пострадавших нет.