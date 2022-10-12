Ночью оккупанты вновь атаковали Запорожье и пригород ракетами С-300, из-под завалов спасли семью

09:59 12 октября Киев, Украина

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли областной центр и пригород ракетами С-300. Несколько человек оказались под завалами, но их достали спасатели. Обошлось без погибших.



Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь городского совета Анатолий Куртев и ГСЧС Украины.

«В эту ночь враг снова нанес коварный ночной ракетный удар. По Запорожью и пригороду выпущено около семи ракет С-300”, – написал Старух.

Он сообщил, что две ракеты попали в один из районов областного центра. Серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород.

“Три из них принесли разрушение в одном из сел близ Запорожья: частично разрушен жилой дом, из-под завалов наши спасатели достали три человека. Жертв, к счастью, нет. Военный агрессор продолжает ночной ракетный террор против мирных жителей. Но мы держим строй. Все будет Украина”, – добавил он.

Еще две ракеты упали в поле у другого села.



В одном из поселков пригорода, как рассказали в ГСЧС, в результате попадания ракеты на территорию частного домовладения произошло частичное разрушение дома и хозяйственных построек. В результате разрушений конструкций оказалась заблокированной семья, которая

пряталась в погребе.

Спасатели, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

“Сегодня в полночь россияне демилитаризовали футбольную площадку, на месте которой теперь воронка. Ракета просто чудом не попала в дом и не убила людей. В трех прилегающих многоэтажках, в двух учебных заведениях и в медицинском заведении вылетели окна. Пострадавших, к счастью, нет”, – добавил Куртев.

Сообщить о разрушении дома можно по телефону 15-80 (со стационарных) или по номерам: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80 или (067) 656 15 80.