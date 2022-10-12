Ночью оккупанты вновь атаковали Запорожье и пригород ракетами С-300, из-под завалов спасли семью

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли областной центр и пригород ракетами С-300. Несколько человек оказались под завалами, но их достали спасатели. Обошлось без погибших.
Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь городского совета Анатолий Куртев и ГСЧС Украины.
Об этом сообщили глава Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь городского совета Анатолий Куртев и ГСЧС Украины.
Он сообщил, что две ракеты попали в один из районов областного центра. Серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород.
Еще две ракеты упали в поле у другого села.
В одном из поселков пригорода, как рассказали в ГСЧС, в результате попадания ракеты на территорию частного домовладения произошло частичное разрушение дома и хозяйственных построек. В результате разрушений конструкций оказалась заблокированной семья, которая
пряталась в погребе.
Спасатели, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.
Сообщить о разрушении дома можно по телефону 15-80 (со стационарных) или по номерам: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80 или (067) 656 15 80.
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