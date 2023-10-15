Ночью оккупанты ударили по Запорожью тремя ракетами ЗРК С-300

10:25 15 октября Киев, Украина

Российские войска не прекращают обстрелы прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. А в ночь на воскресенье произошла ракетная атака на пригород областного центра. Россияне ударили по окрестностям Запорожья ракетами С-300. Об этом сообщили в Запорожской ОВА 15 октября.

"Сегодня ночью, около 02:00, войска рф нанесли удар по окраине Запорожья. Враг использовал три ракеты ЗРК С-300", – говорится в комментарии.

В результате попадания частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте попадания работают соответствующие службы.

За прошедшие сутки Запорожская область пережила 176 обстрелов по 24 населенным пунктам, сообщил председатель ОВА Юрий Малашко в Telegram.

"Военнослужащие рф совершили три ракетных удара по Запорожью, 11 БПЛА-атак по Красному, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, четыре РСЗО-обстрела Работино. Также ударили четырьмя авиабомбами по Орехову, Новоандреевке и Новодаровке", – говорится в сообщении.

Кроме того, 154 артобстрелам подверглись территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Степного, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

Ранее стало известно, что россияне убили бомбой двух гражданских в Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.