Ночью оккупанты ударили по Запорожью тремя ракетами ЗРК С-300

Российские войска не прекращают обстрелы прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. А в ночь на воскресенье произошла ракетная атака на пригород областного центра. Россияне ударили по окрестностям Запорожья ракетами С-300. Об этом сообщили в Запорожской ОВА 15 октября.
В результате попадания частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте попадания работают соответствующие службы.
За прошедшие сутки Запорожская область пережила 176 обстрелов по 24 населенным пунктам, сообщил председатель ОВА Юрий Малашко в Telegram.
Кроме того, 154 артобстрелам подверглись территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Степного, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня.
Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.
Ранее стало известно, что россияне убили бомбой двух гражданских в Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
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