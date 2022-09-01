Ночью оккупанты снова обстреляли Николаевщину

11:52 23 августа Киев, Украина

Оккупанты снова накрыли огнем Николаевщину.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Продолжаются обстрелы Широковской общины... 23 августа, ориентировочно в 01:00 и 03:00, были обстрелы возле с. Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет", - отметил он.

По словам Кима, под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, которые находятся на линии разграничения.