Ночью оккупанты снова обстреляли Николаевщину
11:52 23 августа Киев, Украина
Оккупанты снова накрыли огнем Николаевщину.
Об этом в своем Telegram сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Продолжаются обстрелы
Широковской общины... 23 августа, ориентировочно в 01:00 и 03:00, были обстрелы возле с. Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет", - отметил он.
По словам Кима, под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, которые находятся на линии разграничения.
"Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена", - рассказал председатель ОВА.
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