Ночью оккупанты повторно обстреляли Очаков, есть раненые жители

В субботу, 17 сентября, Николаев подвергся обстрелам около 23:05. По предварительной информации, известно, что пострадала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, повреждения получили одна из больниц и автогаражный кооператив, где возник пожар. Также из-за обстрелов произошло возгорание автомобиля. Предварительно, без жертв и пострадавших.

В ГУ ГСЧС Николаевской области уточнили, что сообщение о пожаре в гараже получили в 23:32. В 00:07 его ликвидировали. От огня спасены три гаража, которые расположены рядом.

Неспокойно в течение суток было и в Николаевском районе. Так, 17 сентября, в 13:37 зафиксированы обстрелы города Очаков. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших нет.

Обстрелял враг Очаков и ночью, 18 сентября, около 00:30. В результате тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет Интернета.

Также, в течение дня, 17 сентября, враг наносил удары по селу Красное Воскресенской общины. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Вчера, 17 сентября, около 11:00 обстрелам подверглись окрестности станции Березнеговатое. Информация о последствиях уточняется.

Также 17 сентября, с 09:00 до 11:30, были обстрелы за пределами сел Широкое, Красная Долина и Поляна Широковской общины. А в течение дня обстрелы раздавались в окрестностях села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.