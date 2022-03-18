Ночью обстрелян город Мерефа Харьковской области. Фото

17 марта, в результате очередного обстрела, вражеские боеприпасы попали в одно из учебных заведений города Мерефа Харьковской области.
В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием. Вызов в службу спасения поступил в 03:39.
К месту происшествия выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек личного состава. Площадь пожара составила около 400 кв.
В настоящее время идет ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием. Вызов в службу спасения поступил в 03:39.
К месту происшествия выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек личного состава. Площадь пожара составила около 400 кв.
В настоящее время идет ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.
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