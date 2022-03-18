Ночью обстрелян город Мерефа Харьковской области. Фото

08:00 17 марта Киев, Украина

17 марта, в результате очередного обстрела, вражеские боеприпасы попали в одно из учебных заведений города Мерефа Харьковской области.



В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием. Вызов в службу спасения поступил в 03:39.



К месту происшествия выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек личного состава. Площадь пожара составила около 400 кв.



В настоящее время идет ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.