Ночью 5 августа рф обстреляла три района Харькова

Ночью, 5 августа, враг обстреливал Шевченковский, Индустриальный и Салтовский районы Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В результате обстрела во многих домах повреждены стекла, повреждены помещения учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды.
С ранениями госпитализированы два человека 26-ти и 38 лет и женщина 46 лет, все они в момент обстрела находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые - в состоянии средней тяжести.
Также прошлой ночью враг обстрелял город Чугуев. Три ракеты попали по открытой территории частного дома, одна ракета упала рядом. Пострадавших нет.
В целом в течение минувших суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов по пострадавшим из этих районов не поступало.
В результате обстрела во многих домах повреждены стекла, повреждены помещения учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды.
С ранениями госпитализированы два человека 26-ти и 38 лет и женщина 46 лет, все они в момент обстрела находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые - в состоянии средней тяжести.
Также прошлой ночью враг обстрелял город Чугуев. Три ракеты попали по открытой территории частного дома, одна ракета упала рядом. Пострадавших нет.
В целом в течение минувших суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов по пострадавшим из этих районов не поступало.
Также враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но их наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями.
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