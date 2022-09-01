Ночью 18 августа войска рф нанесли ракетный удар по Запорожью - ОВА
10:23 18 августа Киев, Украина
В ночь на 18 августа оккупанты ударили по Запорожью с временно оккупированной части области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"Сегодня ночью, около 03.00, враг нанес ракетный удар
по Запорожью из Васильевского района. По предварительной информации оккупанты применили ракетные системы залпового огня", - отметил губернатор.
Он уточнил, что четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, который получил незначительные разрушения.
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