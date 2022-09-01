Ночью 18 августа российская армия нанесла удары по Днепропетровщине

08:58 18 августа Киев, Украина

Ночью 18 августа войска рф накрыли огнем Криворожский и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он отметил, что Никопольский район оказался под огнем дважды.

"В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице", - подчеркнул губернатор.