Ночью 18 августа российская армия нанесла удары по Днепропетровщине

Ночью 18 августа войска рф накрыли огнем Криворожский и Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он отметил, что Никопольский район оказался под огнем дважды.
Он отметил, что Никопольский район оказался под огнем дважды.
В результате атаки в городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Кроме того, обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.
В Криворожском районе враг бил Ураганами по Апостоловской общине. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Великой Костромке Зеленодольской общины электрики восстанавливают поврежденную линию. До тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером.
В Криворожском районе враг бил Ураганами по Апостоловской общине. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Великой Костромке Зеленодольской общины электрики восстанавливают поврежденную линию. До тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером.
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