Ночные взрывы в Севастополе: россияне заявили об "успешной" работе ПВО

08:14 30 августа Киев, Украина

В Севастополе ночью 30 августа прогремели взрывы. Оккупационные власти Крыма утверждают, что российские силы ПВО отбили атаку вражеских беспилотников с моря.

Ночью 30 августа в Севастополе прогремели взрывы. Об этом сообщили так называемые "власти" города.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе Севастопольской бухты силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников с моря.

Информацию о взрыве в Севастополе подтвердили и в Telegram-канале "Крымский ветер". В своем посте канал опубликовал видео, на котором якобы запечатлена работа российской ПВО в районе оккупированного города.