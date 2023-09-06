Ночные взрывы в Севастополе: россияне заявили об "успешной" работе ПВО

В Севастополе ночью 30 августа прогремели взрывы. Оккупационные власти Крыма утверждают, что российские силы ПВО отбили атаку вражеских беспилотников с моря.
Ночью 30 августа в Севастополе прогремели взрывы. Об этом сообщили так называемые "власти" города.
По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе Севастопольской бухты силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников с моря.
Информацию о взрыве в Севастополе подтвердили и в Telegram-канале "Крымский ветер". В своем посте канал опубликовал видео, на котором якобы запечатлена работа российской ПВО в районе оккупированного города.
Ночью 30 августа в Севастополе прогремели взрывы. Об этом сообщили так называемые "власти" города.
По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в районе Севастопольской бухты силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников с моря.
Информацию о взрыве в Севастополе подтвердили и в Telegram-канале "Крымский ветер". В своем посте канал опубликовал видео, на котором якобы запечатлена работа российской ПВО в районе оккупированного города.
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