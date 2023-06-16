Ночные обстрелы в Никополе: армия рф применил тяжелую артиллерию

Об этом сообщил глава областной военной администрации, Сергей Лысак, 5 июня.

"В результате обстрела были повреждены местная церковь и частное предприятие. Кроме того, пострадали девять жилых домов, хозяйственное сооружение и линии электропередачи. Важно отметить, что жители этих объектов не пострадали", - отметил глава областной военной администрации.