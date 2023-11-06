В результате ночных атак оккупантов повреждены жилые кварталы Херсона

В течение ночи российские вооруженные силы провели несколько атак на город Херсон с левого берега, что привело к повреждению жилых кварталов и частных домов.
Об этом сообщил руководитель Херсонской городской администрации (МВА) Роман Мрочко через мессенджер Telegram.
Об этом сообщил руководитель Херсонской городской администрации (МВА) Роман Мрочко через мессенджер Telegram.
По словам главы МВА, результатом атаки вражеских снарядов стали повреждения квартир и частных домов.
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