В результате ночных атак оккупантов повреждены жилые кварталы Херсона

09:58 06 ноября Киев, Украина

В течение ночи российские вооруженные силы провели несколько атак на город Херсон с левого берега, что привело к повреждению жилых кварталов и частных домов.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской администрации (МВА) Роман Мрочко через мессенджер Telegram.
"В течение этой ночи российские вооруженные силы неоднократно атаковали город Херсон с левого берега, временно оккупированного ими! Атаки затронули жилые кварталы в Центральном районе города", - отметил он.
По словам главы МВА, результатом атаки вражеских снарядов стали повреждения квартир и частных домов.