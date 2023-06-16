Ночной взрыв в Мелитополе: рашисты остались без тепловоза

В Мелитополе Запорожской области, которое оккупировано российскими войсками, произошел взрыв в локомотивном депо около полуночи 12 июня.
Сегодня днем об этом сообщил Иван Федоров, городской голова Мелитополя.
По последним данным, ночной взрыв сегодня уничтожил вражеский тепловоз в локомотивном депо. Российские оккупанты используют эти машины для транспортировки топлива на передовую, но их возможности с каждым разом уменьшаются.
Мэр Мелитополя отметил, что это уже второй тепловоз, который "досрочно выходит из строя" за последние два месяца.
12 июня мэр подчеркнул, что взрывы происходят уже вторую ночь подряд в Мелитополе.
Сегодня днем об этом сообщил Иван Федоров, городской голова Мелитополя.
По последним данным, ночной взрыв сегодня уничтожил вражеский тепловоз в локомотивном депо. Российские оккупанты используют эти машины для транспортировки топлива на передовую, но их возможности с каждым разом уменьшаются.
Мэр Мелитополя отметил, что это уже второй тепловоз, который "досрочно выходит из строя" за последние два месяца.
12 июня мэр подчеркнул, что взрывы происходят уже вторую ночь подряд в Мелитополе.
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