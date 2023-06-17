Ночной взрыв на угольной шахте в Павлограде: три человека пострадали

12:41 17 июня Киев, Украина

В ночь на 17 июня на угольной шахте в Павлограде, расположенной в Днепропетровской области, произошел взрыв, в результате которого три человека получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщил Минэнергетики.

Несчастный случай произошел во время работы на угольной шахте, где в данный момент трудилось около 200 рабочих. Причиной взрыва стал выброс метана.

Сотрудники, пострадавшие от взрыва, были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные шахтеры были эвакуированы на поверхность. Проводится расследование происшествия для установления точных причин произошедшего.

Также зафиксировано сообщение о предполагаемом заминировании Киевской гидроэлектростанции (ГЭС).
 
После тщательного обследования территории соответствующими правоохранительными органами не было обнаружено никаких опасных предметов или устройств.