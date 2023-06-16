Ночной удар по пригороду Днепра: 22 пострадавших, из них 5 детей, один ребенок погиб

08:43 04 июня Киев, Украина

Ночью 4 июня российские войска нанесли удары по пригороду Днепра, снаряды попали между двумя двухэтажными жилыми домами, люди оказались под завалами. Тогда, ночью, сообщалось о 20 раненых, среди которых было пятеро детей. Поиски продолжались, спасатели считали, что под завалами еще может находиться ребенок.

К утру в Подгородненской общине Днепропетровщины, попавшей под удар, был обнаружен погибший ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью из-под завалов дома в Подгородненской общине достали тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным. Пострадали 22 человека, из них 5 - дети. Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы", – говорится в сообщении.

Лысак сообщил также о других обстрелах Днепропетровщины.