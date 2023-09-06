Ночной удар по Днепропетровской области: повреждены дома и линии электропередачи

10:45 31 августа Киев, Украина

В ночь на 31 августа военные силы российской федерации нанесли удар по Синельниковскому району в Днепропетровской области.

Этой информацией 31 августа поделился председатель военной администрации области Сергей Лысак.

Он уточнил, что в Великомихайловской общине были повреждены два дома и линия электропередач.
 
"Счастливо, что обошлось без жертв... Продолжается установление последствий этой атаки", - подчеркнул глава региона.