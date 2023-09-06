Ночной удар по Днепропетровской области: повреждены дома и линии электропередачи

В ночь на 31 августа военные силы российской федерации нанесли удар по Синельниковскому району в Днепропетровской области.
Этой информацией 31 августа поделился председатель военной администрации области Сергей Лысак.
Он уточнил, что в Великомихайловской общине были повреждены два дома и линия электропередач.
Этой информацией 31 августа поделился председатель военной администрации области Сергей Лысак.
Он уточнил, что в Великомихайловской общине были повреждены два дома и линия электропередач.
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