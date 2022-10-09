Ночной ракетный удар по Запорожью: большие разрушения, погибли 17 человек

Накануне российская армия уже обстреляла областной центр, а ночью обстрел со стороны врага повторился.
Около двух часов ночи в Запорожье снова зафиксированы взрывы. О повторном за сутки обстреле города сообщил глава ОВА Александр Старух.
Накануне вечером враг попал ракетой в объект инфраструктуры города. Как следствие - возник пожар. Тогда же Старух предупредил, что обстрелы могут повториться. Уже через несколько часов этот прогноз подтвердился.
Глава ОВА обратился к горожанам и попросил их придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях.
В результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Запорожья в ночь на 9 октября погибли по меньшей мере 17 человек, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, в результате ударов разрушены 5 частных домов и около 40 - пострадали. Также разрушены многквартирные дома.
Всего враг выпустил по Запорожью десять ракет.
Власти призывают помочь в разборе завалов, поскольку спасателей не хватает.
Отметим, оккупанты уже несколько дней подряд обстреливают Запорожье. В результате удара 6 октября погибли 19 человек.
А 30 сентября вражеская армия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Тогда погибли 32 человека, десятки были ранены.
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