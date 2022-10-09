Ночной ракетный удар по Запорожью: большие разрушения, погибли 17 человек

08:48 09 октября Киев, Украина

Накануне российская армия уже обстреляла областной центр, а ночью обстрел со стороны врага повторился.

Около двух часов ночи в Запорожье снова зафиксированы взрывы. О повторном за сутки обстреле города сообщил глава ОВА Александр Старух.

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых приходов ракет. Последствия устанавливаются", - написал он.

Накануне вечером враг попал ракетой в объект инфраструктуры города. Как следствие - возник пожар. Тогда же Старух предупредил, что обстрелы могут повториться. Уже через несколько часов этот прогноз подтвердился.

Глава ОВА обратился к горожанам и попросил их придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях.

В результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Запорожья в ночь на 9 октября погибли по меньшей мере 17 человек, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате ударов разрушены 5 частных домов и около 40 - пострадали. Также разрушены многквартирные дома.

Всего враг выпустил по Запорожью десять ракет.

Власти призывают помочь в разборе завалов, поскольку спасателей не хватает.

Отметим, оккупанты уже несколько дней подряд обстреливают Запорожье. В результате удара 6 октября погибли 19 человек.

А 30 сентября вражеская армия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Тогда погибли 32 человека, десятки были ранены.