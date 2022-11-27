Ночной ракетный обстрел Запорожья. Вновь пострадал пригород

Армия россии ночью нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, удар нанесен по агропредприятию. Оккупанты использовали две ракеты. Вероятно, это были С-300.

В результате удара произошел пожар, поврежден забор и здание. Люди не пострадали.

Напомним, 26 ноября армия россии нанесла удар по Днепру. Разрушено семь частных домов, 13 мирных жителей пострадали.