Ночной обстрел Золочевской общины Харьковской области

12:30 22 июня Киев, Украина

22 июня в полночь враг нанес ракетный удар по Золочеву в Харьковщине, по меньшей мере один мирный житель погиб, под завалами еще есть люди.

 
Об этом сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне".

В поселке Золочев в результате прямого попадания российской ракеты 22 июня уничтожен двухэтажный многоквартирный дом.

Из-под его завалов спасатели вытащили одного погибшего.

Также обстрелы сильно повредили еще одну двухэтажку и гараж.

Обстрелы произошли в 00:30.

Утром спасатели продолжают разбирать завалы, под ними находятся люди, сказал Коваленко. Сколько именно – сообщат позже.