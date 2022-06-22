Ночной обстрел Золочевской общины Харьковской области

22 июня в полночь враг нанес ракетный удар по Золочеву в Харьковщине, по меньшей мере один мирный житель погиб, под завалами еще есть люди.
Об этом сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне".
В поселке Золочев в результате прямого попадания российской ракеты 22 июня уничтожен двухэтажный многоквартирный дом.
Из-под его завалов спасатели вытащили одного погибшего.
Также обстрелы сильно повредили еще одну двухэтажку и гараж.
Обстрелы произошли в 00:30.
Утром спасатели продолжают разбирать завалы, под ними находятся люди, сказал Коваленко. Сколько именно – сообщат позже.
В поселке Золочев в результате прямого попадания российской ракеты 22 июня уничтожен двухэтажный многоквартирный дом.
Из-под его завалов спасатели вытащили одного погибшего.
Также обстрелы сильно повредили еще одну двухэтажку и гараж.
Обстрелы произошли в 00:30.
Утром спасатели продолжают разбирать завалы, под ними находятся люди, сказал Коваленко. Сколько именно – сообщат позже.
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