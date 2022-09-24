Ночной обстрел Запорожья: пожар в многоэтажке, есть жертвы

Войска россиян ночью 24 сентября ударили ракетами по Запорожью. Есть жертвы.
Как сообщил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев, известно о пяти прилетах по городу. Пострадали объекты инфраструктуры.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что в результате удара по Запорожью загорелся жилой дом.
Пострадавшим предоставили медицинскую помощь.
На месте работают аварийные службы.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожью возросло до девяти человек.
По его словам, жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева. Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.
Людям, которые остались без жилья, предлагается временное поселение в ближайшем детском саду.
Напомним, в ночь на 23 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около десяти снарядов. В результате пострадала гражданская инфраструктура города. Есть раненые.
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