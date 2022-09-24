Ночной обстрел Запорожья: пожар в многоэтажке, есть жертвы

09:19 24 сентября Киев, Украина

Войска россиян ночью 24 сентября ударили ракетами по Запорожью. Есть жертвы.

Как сообщил и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев, известно о пяти прилетах по городу. Пострадали объекты инфраструктуры.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что в результате удара по Запорожью загорелся жилой дом.

"Вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. К сожалению, один человек погиб, семь человек ранены", - отметил он.

Пострадавшим предоставили медицинскую помощь.

На месте работают аварийные службы.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожью возросло до девяти человек.

"Пострадали девять человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", - отметил секретарь горсовета Запорожья Александр Куртев.

По его словам, жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева. Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах.

Людям, которые остались без жилья, предлагается временное поселение в ближайшем детском саду.

Напомним, в ночь на 23 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около десяти снарядов. В результате пострадала гражданская инфраструктура города. Есть раненые.