Ночной обстрел: все ракеты, выпущенные по Днепру, сбиты

09:16 03 сентября Киев, Украина

В ночь на субботу российские агрессоры обстреляли Днепропетровскую область ракетами, установками Град и артиллерией. Украинским военным удалось сбить все пять ракет, которые летели на Днепр. Об этом утром 3 сентября сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь была очень громкой…Россияне атаковали область крылатыми ракетами, Градами и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе ВСУ все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя огнеборцы уняли. Никто не пострадал", – рассказал он.

По его словам, по Никопольскому району россияне нанесли удары из Градов и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых.

"В Никополе без разрушений. В Марганце изуродовано несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов. В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская община. Есть разрушения частных домов. Люди невредимы", – добавил Резниченко.

Напомним, ночью 3 сентября в Днепре прогремели взрывы. Позже Воздушное командование Восток сообщило о работе ПВО.

А накануне сообщалось, что СБУ разоблачила жительницу Днепропетровской области, которая передавала спецслужбам рф данные о расположении подразделений ВСУ, полученные от своего мужа-военного. Злоумышленница использовала своего мужа "втемную".