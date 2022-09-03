Ночной обстрел: все ракеты, выпущенные по Днепру, сбиты

В ночь на субботу российские агрессоры обстреляли Днепропетровскую область ракетами, установками Град и артиллерией. Украинским военным удалось сбить все пять ракет, которые летели на Днепр. Об этом утром 3 сентября сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
По его словам, по Никопольскому району россияне нанесли удары из Градов и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых.
Напомним, ночью 3 сентября в Днепре прогремели взрывы. Позже Воздушное командование Восток сообщило о работе ПВО.
А накануне сообщалось, что СБУ разоблачила жительницу Днепропетровской области, которая передавала спецслужбам рф данные о расположении подразделений ВСУ, полученные от своего мужа-военного. Злоумышленница использовала своего мужа "втемную".
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