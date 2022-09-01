Ночной обстрел на Запорожье. Есть погибшие

В захваченной российскими войсками Камянке Запорожской области оккупанты обстреляли четырехэтажный жилой дом. Уже известно о пяти погибших, сообщил в ночь на субботу, 27 августа, глава региона Александр Старух.
По данным губернатора, все шесть вражеских выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам.
При этом четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты обстреляли прицельно. Вследствие атаки верхний этаж разрушен до основания.
Напомним, два дня назад российские агрессоры подвергли массированному обстрелу город Орехов Запорожской области и окружающие его населенные пункты. Погиб 17-летний юноша.
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