Ночной обстрел Харьковщины: два человека погибли под огнем российских войск

11:48 25 октября Киев, Украина

Ночью село Подолы, Купянский район, подверглось обстрелу со стороны российских вооруженных сил. В результате инцидента два мужчины в возрасте 50 и 57 лет погибли.



Полиция Харьковской области подтвердила происшествие.



Под вражеским огнем также оказались Боровая в Изюмском районе, Плетеневка в Чугуевском районе, Казачья Лопань в Харьковском районе, а также Чугуновка, Двуречная и Петропавловка в Купянском районе, а также другие населенные пункты.