Ночной обстрел Днепропетровщины. Есть раненый

Войска рф ночью 20 ноября обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины в Днепропетровской области: Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он добавил, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что войска рф обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области во время раздачи хлеба. Ранения получили пять человек.
Россияне накрыли огнем Краматорск, есть разрушения.
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