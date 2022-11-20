Ночной обстрел Днепропетровщины. Есть раненый

10:46 20 ноября Киев, Украина

Войска рф ночью 20 ноября обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины в Днепропетровской области: Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударили не менее 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередачи.

"Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали", - уточнил Резниченко.

Ранее сообщалось, что войска рф обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области во время раздачи хлеба. Ранения получили пять человек.

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