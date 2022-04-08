Ночное ДТП в Днепре: 5 иномарок, 2 госпитализированных, 1 погибший

В ночь с 10 на 11 ноября произошло масштабное ДТП с участием пяти легковых иномарок. В результате аварии погибла молодая женщина, еще два человека были госпитализированы.
"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей. Легковой автомобиль "Infiniti" под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Honda". В результате столкновения, "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и осуществила столкновение с автомобилями которые стояли на запрещающий сигнал светофора, "Audi" под управлением гражданина 1995 года рождения, "Mazda" под управлением гражданина 1997 года рождения и "Mazda" за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения", - сказано в сообщении.
Спасатели отключили элементы питания для предотвращения возникновения возгорания автомобилей и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека: водитель автомобиля "Honda" госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, пасажир автомобиля "Infiniti" госпитализированы в Днепропетровскую городскую клиническую больницу №6. К сожалению пассажир легковушки "Honda" от полученных травм погибла на месте", - сообщили в ГСЧС.
Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы. К оказанию помощи привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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