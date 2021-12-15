Ночная стрельба в Киеве закончилась двумя ранеными и задержанием

08:01 11 Апрель Киев, Украина

Информация к вопросу о свободной продаже оружия. Сегодня ночью в Киеве на проспекте Григоренко звучали громкие выстрелы. Результатом этого стрельбища стали двое раненых, которых госпитализировали. Об этом сообщает Стражи Эспрессо в Facebook.

По информации СМИ, между мужчинами, которые отдыхали, произошел конфликт. В результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет и произвел несколько выстрелов.

"Травмы получили два человека. Они были госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются возможные свидетели", - говорится в сообщении.

Напомним, в Павлограде с погоней и стрельбой задержали ВАЗ. Полицейские задержали водителя авто, который создавал аварийную ситуацию на дороге и пытался бежать в другую область.