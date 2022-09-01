Ночная непогода оставила без света жителей 28 населенных пунктов Львовщины

На Львовщине ночная непогода оставила без света жителей нескольких десятков населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Львовоблэнерго.
Энергетики возобновляют электроснабжение населенных пунктов, обесточенных грозой с порывами ветра сегодня ночью.
По состоянию на 8:00 в результате стихии на Львовщине без электроэнергии 28 населенных пунктов полностью и 30 частично в:
Энергетики возобновляют электроснабжение населенных пунктов, обесточенных грозой с порывами ветра сегодня ночью.
По состоянию на 8:00 в результате стихии на Львовщине без электроэнергии 28 населенных пунктов полностью и 30 частично в:
- Центральном РЭС (Перемышлянская, Пустомытовская, Жидачевская, Николаевская часть);
- Южном РЭС (Стрыйская часть);
- Карпатском РЭС (Самборская часть);
- Северном РЭС (Радеховская, Червоноградско-Сокальская части);
- Западном РЭС (Яворовская часть);
- ЛГЭС (Пустомытовская, Жовковская части).
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