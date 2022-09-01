Ночная непогода оставила без света жителей 28 населенных пунктов Львовщины

12:02 15 августа Киев, Украина

На Львовщине ночная непогода оставила без света жителей нескольких десятков населенных пунктов.

 
Об этом сообщает пресс-служба Львовоблэнерго.

Энергетики возобновляют электроснабжение населенных пунктов, обесточенных грозой с порывами ветра сегодня ночью.

По состоянию на 8:00 в результате стихии на Львовщине без электроэнергии 28 населенных пунктов полностью и 30 частично в:
  • Центральном РЭС (Перемышлянская, Пустомытовская, Жидачевская, Николаевская часть);
  • Южном РЭС (Стрыйская часть);

  • Карпатском РЭС (Самборская часть);

  • Северном РЭС (Радеховская, Червоноградско-Сокальская части);

  • Западном РЭС (Яворовская часть);

  • ЛГЭС (Пустомытовская, Жовковская части).

"Напоминаем: не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь в противном случае можно получить смертельный удар электротоком", - говорится в сообщении.