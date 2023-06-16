Ночная атака Украины россиянами провалилась: ПВО сбила все 18 "Шахедов"

Российские агрессоры продолжают терроризировать Украину ночными атаками. Но все их попытки терпят поражение, и российская армия продолжает терять дорогостоящие ракеты и дроны. Ночью 20 мая защитники украинского неба отбили уже одиннадцатую с начала мая массированную воздушную атаку россии. На этот раз они обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. Все вражеские "Шахеды" были уничтожены на подлете к столице, где падение обломков повлекло некоторые повреждения.

Отмечается, что в полночь субботы российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18-ю Shahed-136/131, которые направили на Киевщину.

"Все – уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных сил", – подчеркнули в командовании.

Там добавили, что в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" защитники также уничтожили два "Шахеда".

В то время как на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" был сбит российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".