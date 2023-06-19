Ночная атака российских военных на Херсон: пожары и раненые

11:34 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram, а также председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем канале в Telegram. Ночью военные рф атаковали Херсон , в результате обстрела вспыхнули несколько пожаров, а один человек получил ранения.Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram, а также председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем канале в Telegram.

"В течение ночи противник безжалостно обстреливал Херсон, что привело к возникновению нескольких пожаров", - сообщило ГСЧС.

По информации, горели различные объекты, включая газовый резервуар на одной из заправок города, складские помещения, выставочные залы и хозяйственные постройки на территории одного из предприятий.



Также на фотографиях, опубликованных в информационных каналах, видно, что оккупанты нанесли разрушительные повреждения нескольким автобусам.



Прокудин уточнил, что только за последние сутки российские военные совершили 35 обстрелов, выпустив в общей сложности 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов".



В результате этой российской агрессии один человек получил ранения.