Ночная атака российских беспилотников на Умань

08:23 01 октября Киев, Украина

Украина подверглась очередной массированной атаке с воздуха. В Черкасской области ночью с 30 сентября на 1 октября российские беспилотники ударили по Умани. В результате возникли разрушения и пожары, ранен один гражданский человек, сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Ночью враг массированно атаковал нашу Черкащину ударными беспилотниками. К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях, в частности, где хранилось зерно. Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов", - говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, в Черкассах из-за падения обломков ракеты разрушено здание отеля. Возник пожар в самом отеле и в торговых павильонах на рынке.

Российские ракеты могли лететь на энергетические объекты под Черкассами