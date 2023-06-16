Ночная атака: российские войска выпустили 17 ракет и 31 беспилотник

10:12 26 мая Киев, Украина

Ночью российские войска атаковали Украину, выпустив 17 ракет различных моделей и 31 ударный беспилотник.



Об этом информировало командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в своем сообщении 26 мая.



Отмечается, что эта атака началась в 22:00 в четверг и продолжалась до 5:00 в пятницу.



На этот раз противник изменил направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и военные объекты Украины, подтвердили военные представители.



В целом, отмечены следующие ракетные пуски:

10 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, выпущенных с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

7 управляемых зенитных ракет С-300/С-400, выпущенных из района Токмака (часть временно оккупированной Запорожской области);

31 ударный беспилотный летательный аппарат иранского производства Shahed-136/131, направленных с южных и северных направлений.

Воздушные силы Украины в совместной операции с другими компонентами Вооруженных Сил успешно уничтожили следующие цели: 10 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, базирующихся в воздухе, 23 ударных беспилотных летательных аппарата Shahed-136/131, а также два оперативно-тактических беспилотных летательных аппарата (Орлан-10 и Мерлин-ВР).