Ночная атака рф: ракеты С-300 ударили по предприятиям Харькова и Одесчины

10:26 17 сентября Киев, Украина

Атака российских ракет и беспилотников-камикадзе в ночь на 17 сентября не обошлась, к сожалению, без разрушений. Кроме Одесской области, ракеты ударили и по Харькову.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксировано попадание четырех управляемых ракет ЗРК С-300. Они попали в здание гражданского предприятия. На месте "прилета" произошел пожар.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, также зафиксировано попадание российских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области. На месте работает ГСЧС.

Напомним, в Силах обороны юга рассказали о деталях ночных обстрелов.

Средствами ПВО было сбито 12 из 16 воздушных целей россиян.