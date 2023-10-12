Ночная атака рашистов в Одессе: сбито 10 дронов, повреждена припортовая инфраструктура

Ночью на Одесскую область была совершена очередная атака со стороны российских террористов, как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) в своем Telegram.
Согласно информации, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить 10 беспилотных летательных аппаратов типа "шахед" над Одесской областью. Однако, к сожалению, в результате атаки произошли попадания.
В Измаильском районе были зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. В результате атаки возникли пожары, которые, однако, были успешно ликвидированы.
По информации председателя Одесской ОГА, один человек пострадал в результате атаки. Это женщина 1935 года рождения, которая получила термические ожоги. В настоящее время она находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.
Согласно информации, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить 10 беспилотных летательных аппаратов типа "шахед" над Одесской областью. Однако, к сожалению, в результате атаки произошли попадания.
В Измаильском районе были зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. В результате атаки возникли пожары, которые, однако, были успешно ликвидированы.
По информации председателя Одесской ОГА, один человек пострадал в результате атаки. Это женщина 1935 года рождения, которая получила термические ожоги. В настоящее время она находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.
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