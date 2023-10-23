Ночная атака на Украину: российские агрессоры выпустили ударные дроны и ракеты

09:50 23 октября Киев, Украина

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину, используя ударные дроны, управляемые ракеты Х-59 и беспилотники неустановленного типа.



Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.



Атака началась с юга, с мыса Чауда, который находится во временно оккупированном Крыму. Дроны направлялись в разные направления: на юг, восток и центральные регионы Украины. В процессе их движения, на маршруте, были подвергнуты атаке украинские средства противовоздушной обороны.



Ракета Х-59 была выпущена с борта самолета Су-34 из воздушного пространства временно захваченной части Запорожской области. Беспилотник неустановленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.



Важно отметить, что благодаря успешным операциям зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных сил и сотрудничеству с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены. Это включает в себя 13 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136/131, управляемую авиационную ракету Х-59 и ударный беспилотник неустановленного типа.