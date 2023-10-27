Ночная атака на Украину: противовоздушная оборона сбила 11 дронов

11:41 25 октября Киев, Украина

В ночь с 24 на 25 октября, российские военные попытались атаковать Украину 11 дронами-камикадзе "Шахед", но благодаря усилиям сил противовоздушной обороны, все вражеские беспилотники были сбиты.



Информацию о произошедшем сообщили Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook и Воздушные силы Украины в Telegram. Позднее Воздушные силы Украины уточнили, что атака произошла с юго-восточного направления, из Приморско-Ахтарска в россии.



Для отражения воздушной атаки была задействована истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона была задействована в нескольких областях Украины, включая Черкасскую, Херсонскую, Полтавскую, Житомирскую, Хмельницкую и Николаевскую.



За прошедшие сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 51 авиационных ударов, а также провели 66 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.



В результате атаки пострадали многие населенные пункты, включая Леоновку в Черниговской области, Синьковку, Ивановку и Песчаное в Харьковской области, Невское, Серебрянское лесничество в Луганской области, а также множество населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях.



В результате террористических атак пострадало гражданское население, были разрушены жилые дома и другая инфраструктура.