Ночная атака на Украину: 26 дронов уничтожено, в 4 областях разрушения

10:55 26 сентября Киев, Украина

Ночью на 26 сентября, Украину атаковали российские дроны "Шахед", 26 из 38 ударных дронов были уничтожены.



Об этом было объявлено Воздушными силами Вооруженных Сил Украины и подтверждено главой Николаевской областной государственной администрации Виталием Кимом в Telegram, а также пресс-секретарем ОК "Юг" Натальей Гуменюк в рамках телемарафона.



Согласно данным Вооруженных Сил Украины, атака началась ночью, были зафиксированы пуски 38 ударных дронов "Shahed-136/131" с востока (из района Приморско-Ахтарск в россии и мыса Чауда в Крыму). Силы ПВО сбили 26 ударных беспилотников. Авиация и зенитные ракетные подразделения также приняли участие в противодействии атаке.



По словам Гуменюк, в результате нападения на Одесскую область была повреждена припортовая и пограничная инфраструктура, и автотранспорт загорелся.



Атака в основном была сконцентрирована в Одесской области, но также затронула Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области. Ким подчеркнул, что на Николаевщине было уничтожено 6 ударных дронов "Shahed-136/131", и произошел пожар на агропредприятии из-за обломков одного из сбитых дронов. Однако пожар был успешно потушен, и предварительно не было жертв.



Также стоит отметить, что вечером 25 сентября город Николаев подвергся ракетному удару, в результате чего был поражен объект инфраструктуры в окрестностях города. Детали этого инцидента пока не уточняются.