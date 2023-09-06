Ночная атака на Одессу: пострадала портовая инфраструктура и зернохранилища

10:56 16 августа Киев, Украина

Российские военные дважды за ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали складские помещения и зернохранилища в одном из портов Дуная.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пока нет информации о погибших и пострадавших.

Силами и средствами Воздушных сил Украины над Одесской областью было уничтожено 11 вражеских ударных беспилотников.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что основная цель российских атак - портовая и зерновая инфраструктура на юге области.