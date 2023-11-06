Ночная атака на Одессу: 5 пострадавших и множественные разрушения в городе

07:55 06 ноября Киев, Украина

В результате ночной атаки на Одессу пострадали пять человек. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил, что пострадавшие получили осколочные ранения и находятся под медицинским наблюдением.

"У пострадавших фиксируются осколочные ранения, и все они госпитализированы. Наши медики предоставляют необходимую помощь", - сообщил он.

Также стало известно, что инфраструктура Одессы была повреждена в результате атаки, что повлекло изменения в движении трамваев.



Городской глава Одессы также прокомментировал ночную атаку, отметив, что пострадала крыша жилого дома, водопровод высокого давления музей в исторической части города (зоне всемирного наследия ЮНЕСКО).

"Мы были очень близки к потере многих ценных экспонатов, известных во всем мире. Но, к счастью, этого удалось избежать. С утра наша районная администрация начнет оказывать помощи всем, кто пострадал при этой атаки", - сказал он.





Кроме того, над регионом было сбито 15 дронов. Однако не удалось полностью избежать попаданий: складские помещения, техника для разгрузки грузов и автомобили с зерном были повреждены в результате атаки. Российкая армия ночью ударила по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандер-М", сообщили представители Воздушных сил. Эти ракеты нанесли удар по центру города и заброшенному промышленному зданию. В результате взрывов были серьезно повреждены несколько многоэтажных жилых домов и художественный музей.Кроме того, над регионом было сбито 15 дронов. Однако не удалось полностью избежать попаданий: складские помещения, техника для разгрузки грузов и автомобили с зерном были повреждены в результате атаки.

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