Ночная атака на Одессу: 5 пострадавших и множественные разрушения в городе

В результате ночной атаки на Одессу пострадали пять человек. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер заявил, что пострадавшие получили осколочные ранения и находятся под медицинским наблюдением.
Также стало известно, что инфраструктура Одессы была повреждена в результате атаки, что повлекло изменения в движении трамваев.
Городской глава Одессы также прокомментировал ночную атаку, отметив, что пострадала крыша жилого дома, водопровод высокого давления музей в исторической части города (зоне всемирного наследия ЮНЕСКО).
Городской глава Одессы также прокомментировал ночную атаку, отметив, что пострадала крыша жилого дома, водопровод высокого давления музей в исторической части города (зоне всемирного наследия ЮНЕСКО).
Российкая армия ночью ударила по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандер-М", сообщили представители Воздушных сил. Эти ракеты нанесли удар по центру города и заброшенному промышленному зданию. В результате взрывов были серьезно повреждены несколько многоэтажных жилых домов и художественный музей.
Кроме того, над регионом было сбито 15 дронов. Однако не удалось полностью избежать попаданий: складские помещения, техника для разгрузки грузов и автомобили с зерном были повреждены в результате атаки.
Кроме того, над регионом было сбито 15 дронов. Однако не удалось полностью избежать попаданий: складские помещения, техника для разгрузки грузов и автомобили с зерном были повреждены в результате атаки.
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