Ночная атака на Никополь, разрушены дома и повреждена ЛЭП

Враг не прекращает обстрелы Никопольского района Днепропетровской области. Как сообщает сегодня, 15 октября, председатель областной военной администрации Сергей Лысак, в ночь на воскресенье российская артиллерия в очередной раз обстреляла Никопольский район, выпустив по общинам десятки снарядов.
По его данным, из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели потушили огонь. Еще восемь домов и одно хозяйственное сооружение повреждено. Обломками задело линии электропередачи, микроавтобус и 10 солнечных панелей.
Напомним, 14 октября войска рф целый день атаковали Никопольщину. Тогда досталось районному центру, Марганецкой и Мировской общинам.
А 13 октября россияне обстреляли спасателей в Никополе. В результате повторной атаки были ранены двое работников ГСЧС и поврежден пожарный автомобиль.
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