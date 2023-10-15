Ночная атака на Никополь, разрушены дома и повреждена ЛЭП

09:01 15 октября Киев, Украина

Враг не прекращает обстрелы Никопольского района Днепропетровской области. Как сообщает сегодня, 15 октября, председатель областной военной администрации Сергей Лысак, в ночь на воскресенье российская артиллерия в очередной раз обстреляла Никопольский район, выпустив по общинам десятки снарядов.

"В течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии били по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили на районный центр и Марганецкую общину", – написал он в Telegram.

По его данным, из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели потушили огонь. Еще восемь домов и одно хозяйственное сооружение повреждено. Обломками задело линии электропередачи, микроавтобус и 10 солнечных панелей.

"Обследование атакованных территорий продолжается. Но главное, что люди целые", – добавил Лысак.

Напомним, 14 октября войска рф целый день атаковали Никопольщину. Тогда досталось районному центру, Марганецкой и Мировской общинам.

А 13 октября россияне обстреляли спасателей в Никополе. В результате повторной атаки были ранены двое работников ГСЧС и поврежден пожарный автомобиль.