Ночная атака на Львов: разрушены жилые дома, повреждены магазин и транспорт

Во Львове обломки вражеских ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. В результате было возгорание, разрушения и есть пострадавшие.
Информацию о погибших пока не поступало.
Председатель ОГА Максим Козицкий сообщил, что людей эвакуировали, а пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили.
В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.
Также поступила информация о повреждении транспортных средств.
В Ставчанах повреждены 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы.
В Суховоле повреждены дома. Пострадавших на данный момент нет.
Информацию о погибших пока не поступало.
Председатель ОГА Максим Козицкий сообщил, что людей эвакуировали, а пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили.
В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.
Также поступила информация о повреждении транспортных средств.
В Ставчанах повреждены 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы.
В Суховоле повреждены дома. Пострадавших на данный момент нет.
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