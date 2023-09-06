Ночная атака на Львов: разрушены жилые дома, повреждены магазин и транспорт

09:15 15 августа Киев, Украина

Во Львове обломки вражеских ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. В результате было возгорание, разрушения и есть пострадавшие.

Информацию о погибших пока не поступало.

Председатель ОГА Максим Козицкий сообщил, что людей эвакуировали, а пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили.

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.

Также поступила информация о повреждении транспортных средств.

В Ставчанах повреждены 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы.

В Суховоле повреждены дома. Пострадавших на данный момент нет.
 
"Я сейчас на выезде на тех объектах, которые пострадали. Больше информации - позже", - добавил Максим Козицкий.