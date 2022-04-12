Ночная атака на Луганскую область. Есть погибшие

09:56 12 апреля Киев, Украина

В ночь на 12 апреля российские оккупанты обстреливали населенные пункты Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Еще 12 жилых домов уничтожены россиянами, 7 – этой ночью… Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска», - написал он в Telegram.



В Лисичанске есть жертвы: один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.



В Рубежном занялись три дома. «Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше», - отметил Гайдай.



Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске.



В Кременной и Щедрищево после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку.



Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.